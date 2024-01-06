Анкара, 6 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Анкара ждёт завершения процесса по продаже истребителей F-16 турецкой стороне. Об этом 6 января сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Собеседнику было заявлено, что Турция ждёт завершения процесса закупки F-16», — приводит агентство слова источника.

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Блинкена в Стамбуле для обсуждения ситуации в секторе Газа. Встреча госсекретаря США с турецким лидером состоялась после переговоров с Фиданом и была закрыта для СМИ. Блинкен прилетел в Анкару вечером 5 января.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер 16 декабря заявил, что страна завершила технические переговоры с США о покупке новых американских истребителей F-16 и модернизации имеющихся самолётов. Он сообщил, что Анкара рассчитывает закупить 40 единиц F-16 Block 70 и получить 79 комплектов для модернизации F-16, которые состоят на вооружении турецких ВВС.

До этого Эрдоган напомнил, что турецкая сторона уже заплатила за истребители. Он также указал на то, что США передают самолёты Греции.