Анкара, 5 января, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Анкару на встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

Борт, которым Блинкен прилетел в Анкару, приземлился в аэропорту Эсенбога в 23:58 по местному времени.

Переговоры Блинкена и Фидана должны состояться 6 января, уточняет издание. На повестке встречи — ситуация в секторе Газа, региональные проблемы и двусторонние отношения США и Турции, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Турции обвинил США и страны Запада в усугублении кризиса в Газе. Кризис имеет тенденцию к эскалации ввиду того, что США и государства ЕС поддерживают Израиль, отмечал Фидан. В то же время международное сообщество не предприняло никаких усилий для его предотвращения, считает министр.

На фоне военных действий Израиля в Газе некоторые страны поймут, что альянсы «не так уж и нужны», отмечал также Фидан.