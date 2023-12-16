Анкара, 16 декабря, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Турция завершила технические переговоры с США о покупке новых американских истребителей F-16 и модернизации имеющихся самолётов, сообщил 16 декабря журналистам министр национальной обороны республики Яшар Гюлер.

Gregor Fischer/Global Look Press

«Мы сказали нашим собеседникам, что ожидаем положительные конкретные шаги по этому вопросу, и надеемся, что процесс начнётся как можно скорее», — заявил он.

Гюлер сообщил, что Анкара рассчитывает закупить 40 единиц F-16 Block 70 и получить 79 комплектов, для модернизации F-16, которые состоят на вооружении турецких ВВС. По словам министра, самым важным в этом вопросе теперь будет, чтобы союзники не вводили ограничительные меры. Он призвал союзников осознать какую роль играет Турция в регионе и мире.

«Сильная Турция и её сильная армия — это сильная НАТО и эффективная борьба с терроризмом», — добавил Гюлер.

Турция и Греция спорят о границах в акватории Эгейского моря и воздушном пространстве над ним. Афины регулярно обвиняют Анкару в том, что турецкие военные самолёты нарушаю греческую границу. На основании этих обвинений в июле 2022 года нижняя палата Конгресса США заблокировала продажу Турции новых самолётов F-16 и компонентов для них.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 декабря очередной раз публично поднял вопрос о поставке F-16. Он напомнил, что турецкая сторона уже заплатила за истребители. Президент также указа на то, что США в то же время передают самолёты Греции.

Газета Hürriyet 11 декабря сообщила, что Анкара готова перестать блокировать вступление Швеции в НАТО, если США выполнит обещание по поставкам F-16.