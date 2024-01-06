Стамбул, Турция, 6 января, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле госсекретаря США Энтони Блинкена для обсуждения ситуации в секторе Газе, сообщает 6 января телеканал CNN Turk.

Zuma\TASS Госсекретарь США Энтони Блинкен и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото

Отмечается, что встреча с турецким лидером состоялась после переговоров госсекретаря с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом и была закрыта для СМИ. Блинкен прилетел в Анкару вечером 5 января на встречу с Фиданом.

Главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили кризис в Газе, заявку Швеции на вступление в НАТО, которую рассматривает турецкий парламент, продажу Вашингтоном Анкаре истребителей F-16, а также турецко-американские связи.

Ранее глава МИД Турции обвинил США и страны Запада в усугублении кризиса в Газе. Кризис имеет тенденцию к эскалации ввиду того, что США и государства ЕС поддерживают Израиль, отмечал Фидан. В то же время международное сообщество не предприняло никаких усилий для его предотвращения, считает министр. На фоне военных действий Израиля в Газе некоторые страны поймут, что альянсы «не так уж и нужны», отмечал также Фидан.

Как предавало ИА Регнум, конфликт в Израиле и секторе Газа продолжается с 7 октября. Палестинское движение ХАМАС в этот день нанесло массированный ракетный удар по израильской территории, а потом захватило ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля освободила захваченную территорию и начала наносить ответные удары по сектору Газа.

По состоянию на 25 декабря в секторе Газа погибли свыше 20,5 тыс. человек, ранения получили 54,5 тыс. жителей.