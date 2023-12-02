Анкара, 2 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался 2 декабря на отсутствие поставок со стороны США оплаченных истребителей F-16. Причём, как отметил турецкий лидер, Греция в аналогичной ситуации их получает.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«В то время как нам не отдают наши F-16, хотя мы за них заплатили, продолжают отправлять их в Грецию с боеприпасами. Только потому, что Америка делает это, у нас, вероятно, нет причин отступать», — заявил Эрдоган.

В июле 2022 года палата представителей Конгресса США приняла поправку, запрещающую продавать Турции новые самолёты F-16 и компоненты для них, пока страна нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турцию исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года власти Турции заявляли, что ждут от Вашингтона скорейшего решения вопроса о поставках F-16. Тогда вице-президент Турции Фуат Октай подчёркивал важность оборонного сотрудничества между двумя странами. Но позднее, в марте 2023 года, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял, что после разрушительных землетрясений в Турции власти страны, скорее всего, решат пересмотреть планы о покупке у США F-16. По его словам, дело в дороговизне — стоимость покупки составляет $20 млрд. Эрхан назвал ошибкой просьбу к США о поставке истребителей, так как их долго отказываются предоставлять, и они успели устареть.