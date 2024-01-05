Горловка, ДНР, 5 января, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Снаряд, выпущенный Вооружёнными силами Украины (ВСУ), попал в здание торгово-промышленного предприятия в Горловке, сообщил 5 января мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько

«Прямым попаданием снаряда повреждено одно из помещений ОО ТПП «Азов» по улице Минина и Пожарского», — написал Приходько, опубликовав фотографии последствий обстрела со стороны ВСУ.

Также он информировал, что прямым попаданием украинского снаряда повреждён дом на улице Грибакиных в Центрально-городском районе Горловки.

Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ повреждена одна из трансформаторных подстанций в посёлке шахты им. Гагарина в Никитовском районе города.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск в 12:00 мск. Украинские боевики выпустили по городу четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 января ВСУ обстреляли школу-интернат в центральном районе Горловки. 29 декабря 2023 года в Горловке от обстрелов ВСУ пострадали автомобильно-дорожный институт и его общежитие, здание школы, общежитие училища и жилой дом.

Днём ранее, 28 декабря украинские боевики использовали десять снарядов ракетной системы залпового огня для удара по Горловке. Местные власти уточнили, что снаряды упали около автовокзала в центре города.