Горловка, ДНР, 29 декабря, 2023, 09:36 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны ВСУ в городе Горловка в ДНР пострадали автомобильно-дорожный институт и его общежитие, здание школы, общежитие училища и жилой дом, написал 29 декабря мэр Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«По уточнённой информации, вследствие вчерашнего (28 декабря) обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждён автомобильно-дорожный институт и общежитие института», — написал Приходько.

Также глава города сообщил о повреждении школы № 8 на проспекте Победы и училища № 25 по улице Пушкинской. Пострадал находящийся рядом жилой дом.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря СЦКК распространил информацию об обстреле Горловки украинской армией. ВСУ при этом использовали десять снарядов ракетной системы залпового огня.

Огонь ВСУ открыли поздно вечером со стороны села Катериновка. В ночь на 29 декабря Горловку украинская армия обстреляла также со стороны города Дзержинска, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.