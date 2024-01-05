Донецк, 5 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. ВСУ вновь выпустили кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров по Горловке. Об этом 5 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

В 16:55 в центре зафиксировали обстрел со стороны ВСУ по направлению Дзержинск — Горловка (Никитовский район), всего выпущено три кассетных снаряда калибром 155 мм. Ещё три таких снаряда в этом же направлении ВСУ выпустили в 17:20.

Как передавало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение города Марьинки дало России больше возможностей для обеспечения безопасности ДНР. Он подчеркнул, что после освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как совсем недавно.

Пушилин добавил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Власти республики уже работают над несколькими проектами по восстановлению.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что прямым попаданием снаряда было повреждено одно из помещений ОО ТПП «Азов» по улице Минина и Пожарского. Также он информировал, что также был повреждён дом на улице Грибакиных в Центрально-городском районе Горловки. В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ повреждена одна из трансформаторных подстанций в посёлке шахты им. Гагарина в Никитовском районе города, добавил он.