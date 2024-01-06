ДНР, 6 января, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска, улучшив своё положение по переднему краю, сообщила 6 января пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Отмечается, что в ходе одного из боёв штурмовые группы ивановских десантников с разных направлений вплотную подобрались к опорному пункту противника и приступили к его штурму.

«Противник оказал сопротивление, но оно было подавлено, благодаря мужеству, отваге и бесстрашию воинов «крылатой пехоты», — уточнили в Минобороны.

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Десантники провели отвлекающий манёвр, заставив противника переключить своё внимание на одних атакующих, тогда как другие штурмующие забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами и ликвидировали пехоту ВСУ.

«Смелыми и уверенными действиями российские десантники заняли опорный пункт ВСУ, уничтожив в нем до отделения пехоты противника», — добавили в российском военном ведомстве.

Как предавало ИА Регнум, российский снайпер с позывным Леший сообщил 6 января, что группировка войск «Южная» смогла выработать свою систему по блокировке движения пехоты ВСУ под Артёмовском. По его словам, одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи.

В декабре один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса заявлял, что украинские военные под Артёмовском в ДНР стараются избегать стрелковых боёв и часто сдаются в плен или отступают.

В боях за Артёмовск и Соледар, по словам отставного американского офицера Дэниела Дэвиса, погибли лучшие части украинских войск. Многие из тех бригад, которые Киев безрезультатно послал на помощь подразделениям в Артёмовске, были крайне необходимы в наступлении. Руководство совершило большую ошибку, пытаясь удержать город ценой любых потерь, это дорого стоило украинской армии, сказал эксперт.

8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что вся страна гордится подвигами участников специальной военной операции. Глава государства отметил, что солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.