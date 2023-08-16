Вашингтон, 16 августа, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Лучшие части ВСУ погибли в сражениях за Артёмовск и Соледар, что значительно снизило импульс контрнаступления украинской армии. Об этом 16 августа написал отставной американский офицер Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, многие из тех бригад, которые президент Украины Владимир Зеленский безрезультатно послал на помощь подразделениям в Артёмовске, были крайне необходимы в наступлении.

По мнению Дэвиса, киевское руководство совершило большую ошибку, когда пыталось удержать город ценой любых потерь, что дорого стоило украинской армии.

«Они не только потратили невосполнимые ресурсы на оборону населённого пункта, но и потеряли критически важные подразделения, предназначенные для контрнаступления», — написал Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Forbes Дэвид Экс написал, что командование киевской армией отправило на передовую 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска задействовали уже две трети резервов, которые были подготовлены для наступления в Запорожской области. Он добавил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за рубежом.