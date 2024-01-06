Москва, 6 января, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Российский снайпер с позывным Леший сообщил, что группировка войск «Южная» смогла выработать свою систему по блокировке движения пехоты ВСУ под Артёмовском. Об этом сообщает «РИА Новости».

Александр Полегенько/ТАСС

«Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — рассказал военный.

По его словам, снайперы постоянно ведут наблюдение за позициями ВСУ. Когда они обнаруживают цель, то работают самостоятельно или производят коррективу артиллерии.

Снайперы работают в основном ночью с использованием тепловизоров, что позволяет увидеть украинских военных даже через преграды, добавил он.

«На расстоянии до двух километров — шансов противнику передвигаться и выполнять свои задачи я не дам», — заключил «Леший».

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что вся страна гордится подвигами участников специальной военной операции. Глава государства отметил, что солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

В июне 2023 года российское оборонное ведомство показало работу российских снайперов на передовой. В ведомстве тогда сообщили, что снайперские пары скрытно выдвигаются в район выполнения боевых задач и подавляют огневые точки противника.