ДНР, 9 декабря, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Украинские военные под Артёмовском в ДНР стараются избегать стрелковые бои и часто сдаются в плен или отступают, сообщил один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, действующая в районе города.

«В стрелковый бой они (военные ВСУ) боятся вступать. Когда дело доходит до стрелкового боя, когда мы начинаем запрыгивать на их позиции, они либо сдаются в плен, либо стараются отступать», — сказал ТАСС командир с позывным Ламбер.

По его словам, на их участке украинские военные периодически сдаются, но, как правило, уже в ходе боя, когда понимают, что шансов у них нет.

В свою очередь командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия отметил, что отдельные украинские бойцы проявляют стойкость и бьются до конца.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого им не удалось сделать на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. Российские войска наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение.

В боях за Артёмовск и Соледар, по словам отставного американского офицера Дэниела Дэвиса, погибли лучшие части украинских войск. Многие из тех бригад, которые Киев безрезультатно послал на помощь подразделениям в Артёмовске, были крайне необходимы в наступлении. Руководство совершило большую ошибку, пытаясь удержать город ценой любых потерь, это дорого стоило украинской армии, сказал эксперт.