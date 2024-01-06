Грозный, 6 января, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал провокацией своё предложение об обмене украинских военнопленных на снятие санкций. Сделано это было с целью показать истинное лицо политиков США, объяснил 5 января глава Чечни.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы. <…> Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни напомнил, что говорил о готовности обменять 20 украинских военнопленных на снятие санкций с членов его семьи: матери Аймани Кадыровой, дочерей, несовершеннолетних детей и супруги — Медни Кадыровой, они никак не связаны с политикой.

По словам Кадырова, очевидно, что США на это не пойдут, но выслушать их оправдания, если они вообще будут, интересно.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Грозный посетил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер во главе американской делегации. Гостям показали Российский университет спецназа, аэродинамический комплекс, крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Риттер остался под впечатлением от поездки в Чечню.

Рамзан Кадыров в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном предложил освободить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Список с именами пленных он передал Скотту Риттеру. При этом демонстрировалась видеозапись с 20 пленными украинцами с предложением их освобождения в обмен на снятие санкций с родных Кадырова, его лошадей и самолётов.

В сентябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал США отменить санкции против его матери — Аймани Кадыровой. Решение США он назвал циничным пренебрежением нормами этики. По мнению главы республики, такое решение США только развязывает руки российским властям. Американцы могут потерять возможность ездить в Европу и Россию, против них также введут санкции и будут задерживать их.