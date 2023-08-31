Грозный, 1 сентября, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Циничным пренебрежением нормами этики назвал введённые санкции США против Аймани Кадыровой глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик призвал американские власти снять ограничения в отношении его матери.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«О том, что мама занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами», — написал 31 августа глава Чечни в своём Telegram-канале.

Также Кадыров опубликовал видео, в котором указал, что его мать не занимается политической деятельностью, ни в чём не участвует и не подписала ни одной бумаги.

По мнению главы республики, такое решение США только развязывает руки российским властям. Американцы могут потерять возможность ездить в Европу и Россию, против них также введут санкции и будут задерживать их.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в США объявили о введении санкций против 11 россиян и Международного детского центра «Артек». В списке оказалась и мать главы Чечни Аймани Кадырова.

«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами», — отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что «Артек» — это образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где создали условия для здорового отдыха детей и их развития.