Грозный, 5 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом он заявил 5 января в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном.

РИА Новости/Сергей Савостьянов Рамзан Кадыров

«У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской Народных Республиках. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, то мы этих людей отдадим», — сказал, в частности, он.

Также он уточнил, что передал список пленных бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру, который во главе американской делегации посетил Грозный.

При передаче списка Риттеру была показана видеозапись с пленными украинцами. На видео они сообщили, что предложено освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолётов и лошадей.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа в США объявили о введении санкций против 11 россиян и Международного детского центра «Артек». В списке оказалась и мать главы Чечни Аймани Кадырова.

Кадыров назвал санкции в отношении его матери циничным пренебрежением нормами этики. Кадыров указывал, что его мать не занимается политической деятельностью, ни в чём не участвует и не подписала ни одной бумаги.

Санкции против своих дочерей Айшат и Хадижат (Карины) глава Чечни охарактеризовал как ещё одно обстоятельство, объединяющее и без того дружную семью.