Москва, 5 января, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Российские силы ПВО вечером 5 января перехватили пять беспилотников ВСУ над западной частью акватории Чёрного моря.

По информации Минобороны РФ, в 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников самолётного типа, которые пытались совершить террористическую атаку по российской территории.

«Все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Чёрного моря», — заверил в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия нанесла массированные удары по ПВО, инфраструктуре и военным базам ВСУ, заявил 5 января бывший полковник СБУ Олег Стариков.

Вооружённые силы (ВС) России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины, сообщил 5 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.