Киев, 5 января, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Российская армия нанесла массированные удары по ПВО, инфраструктуре и военным базам ВСУ, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия нанесла удар с целью выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам», — отметил он, добавив, что ВС России начали охоту на украинскую систему ПВО для её уничтожения.

По его словам, ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы ВСУ. Он назвал решение Москвы классической воздушной операцией, которая перегрузила украинскую ПВО.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Кира Рудык ранее заявила, что ракетный удар ВС России по стратегическим объектам в Киеве был таким, словно «наступил конец света». Она уточнила, что не уверена, смогли ли силы киевской ПВО перехватить какие-либо снаряды.

Корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt отмечал, что украинская ПВО, включая западный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов из-за её неуязвимости и скорости.

Вместе с тем командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев указал, что боеприпасов мобильной киевской ПВО хватит на ещё несколько мощных российских атак, затем потребуется дополнительная помощь Запада.

В Минобороны России 5 января проинформировали, что Вооружённые силы РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены.