Москва, 1 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow, сообщил 1 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, 31 декабря был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 декабря доложил, что российская армия в течение прошедшей недели нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным целям на Украине.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 30 декабря, комментируя реакцию американских политиков на удары по украинским военным объектам, сказал, что это подтверждает высокую эффективность российской армии. Он подчеркнул, что Россия доказала способность отвечать на посягательства на безопасность страны.