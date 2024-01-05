Симферополь, 5 января, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Движение автомашин по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом 5 января сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе 5 января объявили воздушную тревогу.

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