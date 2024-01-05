Севастополь, 5 января, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил 5 января губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 января в Севастополе объявляли воздушную тревогу, которая длилась около полутора часов. В Минобороны РФ подтвердили, что в Крыму в этот день были перехвачены и уничтожены десять украинских ракет. Развожаев назвал отражённую 4 января атаку ВСУ на город самой массированной за последнее время.

Позже глава города сообщил, что в селе Черноречье почти 100 человек эвакуируют утром 5 января из-за вывоза и дальнейшего уничтожения части сбитой украинской ракеты.

Губернатор отметил, что из дома на улице Глухова эвакуировали три человека. Ранее в жилище попал осколок от сбитой ракеты. Семья находится в месте временного размещения.

По словам Развожаева, информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась.