Севастополь, 4 января, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отражённую 4 января атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город самой массированной за последнее время.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По его данным, на улице Глухова осколок попал в дом, пострадал один взрослый мужчина, он госпитализирован. Кроме того, не пострадал, но был напуган шестилетний ребёнок. К нему направлена педиатрическая бригада.

В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами, сообщил также Развожаев. В Черноречье сбитая часть, предположительно, ракеты упала в речку Чёрную, повреждений частного сектора нет, люди не пострадали, отметил губернатор. Ещё один осколок снаряда упал на улице Генерала Жидилова, повреждений и пострадавших нет, добавил глава города.

Как передавало ИА Регнум, воздушная тревога в Севастополе была объявлена в четверг в 16:40 по мск и длилась около полутора часов.

В Минобороны позднее сообщили, что 4 января в Крыму силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских ракет.