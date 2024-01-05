Вирджиния, США, 5 января, 2024, 03:55 — ИА Регнум. В американском штате Вирджиния возле дома госсекретаря Энтони Блинкена прошла акция протеста в поддержку Палестины. Активисты облили красной краской машину политика, но никаких задержаний не последовало, сообщила полиция округа Арлингтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Демонстранты собрались у дома Блинкена утром 4 января. В соцсетях появились видеокадры, на которых запечатлена группа пропалестинских активистов. Протестующие облили красной краской, имитирующей кровь, дорогу и автомобиль госсекретаря, выкрикивая в его адрес «Позор!» и «Военный преступник».

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Участники акции требовали от США остановить геноцид в секторе Газа. По данным полиции, митинг продлился около полутора часов.

Как сообщало ИА РегнумИА Регнум, в ноябре 2023 года в Нью-Йорке участники акции в поддержку сектора Газа на несколько часов заблокировали Манхэттенский мост. Сотни участников шествия призывали к прекращению огня в секторе Газа. Люди сидели посреди входной рампы под большой аркой, скандировали лозунги и размахивали палестинскими флагами. Когда протестующие вывесили пропалестинский баннер на мосту через Ист-Ривер, полиция отвела транспорт из данного района. Акция закончилась без задержания активистов.

В декабрьском интервью телеканалу ABC госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США против прекращения огня в секторе Газа. В Вашингтоне выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи, сказал он. По его словам, войну можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС капитулировал.