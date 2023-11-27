В США участники акции в поддержку Газы перекрыли Манхэттенский мост
В США протестующие перекрыли Манхэттенский мост, требуя прекращения огня в Газе
Нью-Йорк, США, 27 ноября, 2023, 06:14 — ИА Регнум. В Нью-Йорке прошла акция в поддержку сектора Газа, на несколько часов Манхэттенский мост оказался заблокирован, сообщила 26 ноября газета The New York Times.
Организатором митинга выступило общество «Еврейский голос за мир». Сотни участников шествия призывали к прекращению огня в секторе Газа.
Акция началась около 14:00 по местному времени (около 22:00 мск 26 ноября) и закончилась к 17:30 (01:30 мск 27 ноября). Демонстранты сидели посреди входной рампы под большой аркой, скандировали лозунги и размахивали палестинскими флагами. Когда протестующие вывесили пропалестинский баннер на мосту через Ист-Ривер, полиция отвела транспорт из данного района.
По окончании акции полиция никого не задержала.
Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября пропалестинские протестующие требовали прекращения огня в секторе Газа, собравшись возле дома президента США Джо Байдена в Делавэре. К митингующим присоединились тысячи человек.
9 ноября акции с участием сотен демонстрантов в поддержку Палестины прошли на улицах Нью-Йорка. Колонны горожан сопровождала полиция. Люди требовали свободы для палестинцев.
Более 100 тыс. человек 4 ноября приняли участие в митинге в Вашингтоне. Подготовка к акции в поддержку палестинцев заняла несколько дней. Шествие стало самым масштабным в истории США.