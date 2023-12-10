Вашингтон, 10 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки выступили против прекращения огня в секторе Газа, заявил 10 декабря госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

Jordan Pix/ Global Look Press

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС всё ещё жив, всё ещё дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — сказал он.

Блинкен напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи. Он также отметил, что войну можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС капитулировал.

Как передавало ИА Регнум, израильское радио Kan со ссылкой на источник сообщило 10 декабря, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продолжать активные боевые действия против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа не менее двух месяцев.

Кроме того, в течение этих двух месяцев Израиль разрешит некоторым жителям анклава вернуться обратно в свои дома, потому что на этом настаивают американские власти, а также подобный шаг совпадает с оперативной необходимостью, подчеркнуло радио.

8 декабря представители США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что США своим вето вынесли приговор тысячам жителей Палестины и Израиля. 8 декабря, по его словам, станет одним из самых чёрных дней в истории Ближнего Востока. Полянский обвинил США в цинизме и назвал соучастниками безжалостной израильской бойни.