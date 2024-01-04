Москва, 5 января, 2024, 01:29 — ИА Регнум. В небе над Республикой Крым и Краснодарским краем российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 37 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурные средствами ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников в воздушном пространстве Крыма и один БПЛА в Краснодарском крае.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января система радиоэлектронной борьбы обезвредила украинский беспилотник в Липецкой области. Жертв и повреждений инфраструктуры нет. Глава региона Игорь Артамонов призвал граждан сообщать о подозрительных БПЛА с помощью мобильного приложения «Радар».

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украина провалила план атаковать Россию миллионами дронов. Миф о том, что «десятки тысяч и миллионов дронов» заполнят небо над Россией, разрушен, этого нет, сказал он.

Российские военные применили в зоне спецоперации самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы, который позволяет обеспечить всеракурсную защиту от любых БПЛА. Оборудование может работать круглосуточно, а сам комплекс отличается высокой мобильностью. Так, чтобы его развернуть, требуется всего несколько минут, отметили в Минобороны РФ.