Киев, 4 января, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Украина провалила план атаковать Россию миллионами дронов, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Иван Шилов ИА Регнум

«Наш министр (цифровой трансформации. — Прим. ред.) — это просто болтливая базарная баба. Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше», — заявил он.

По его словам, миф о том, что «десятки тысяч и миллионов дронов» заполнят небо над Россией, разрушен.

«Этого нет», — констатировал украинский генерал.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кривонос отмечал, что российскую армию обеспечили большим количеством дронов, а Вооружённые силы Украины не могут этому ничего противопоставить из-за того, что глава киевского режима Владимир Зеленский не смог обеспечить развитие этого направления в стране.

Он обвинил Киев в отсутствии инвестиций в военную экономику и бездействии. Кривонос отметил, что российская армия превосходит украинскую в том числе в артиллерии, а особенно по количеству боеприпасов.

Директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская 26 декабря пожаловалась журналистам, что Россия серьёзно продвигается в развитии направления по боевому применению БПЛА. Она рассказала, что в стране идёт работа по созданию роев дронов. Кроме того, идут разработки автоматической системы навигации и наведения, которая сделает бесполезной средства радиоэлектронной борьбы у ВСУ.

При этом депутат Народного совета ДНР Юрий Леонов 26 декабря в беседе с ИА Регнум заявил, что в Киеве жалуются на нехватку дронов, скорее всего, пытаясь выбить финансирование у Запада. Он рассказал, что на фронте ситуация с беспилотниками зависит от участков: где-то их меньше, а где-то их достаточно, чтобы влиять на ход боёв.