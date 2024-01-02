Москва, 2 января, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Группировка ВС РФ «Запад» применила на купянском направлении в зоне спецоперации самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который позволяет обеспечить всеракурсную защиту от любых БПЛА. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.

Кадр из видео с сайта Минобороны РФ

«На видео самый современный комплекс РЭБ в действии. Обеспечивает всеракурсную защиту от БПЛА. Причём любых его видов. Засечь вражескую «птичку» может и с двух, и с трёх километров. Сразу подать звуковой сигнал. И уже после ждать отмашку оператора, команду на подавление цели», — сказано в публикации.

В материале говорится, что оборудование может работать круглосуточно. а сам комплекс отличается высокой мобильностью. Так, чтобы его развернуть, требуется всего несколько минут.

«С помощью этого комплекса бойцы-специалисты войск РЭБ могут подавить радиосвязь противника, обрушить его спутниковый интернет, мобильную связь. Но самое главное, что важно в современных реалиях, — вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе», — объяснили в военном ведомстве.

По словам оператора целевой нагрузки, антенна комплекса работает на 360 градусов, в то время как на компьютере установлена специальная программа, с помощью которой военные отслеживают БпЛА противника.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что специалисты «Ростеха» создали новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налётов украинских беспилотников. Чемезов уточнил, что их устанавливают на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты российских городов.

В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу поручил оборонным предприятиям нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе специальной военной операции.