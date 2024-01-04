Белгород, 5 января, 2024, 00:46 — ИА Регнум. В небе над Белгородом и Белгородским районом средства противовоздушной обороны сбили десять воздушных целей. Информация о последствиях на земле уточняется, сообщил 5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, пострадавших доставили в городскую больницу № 2.

Воздушные цели были сбиты на подлёте к Белгороду. В городе в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах. Также повреждены более 30 автомобилей.

В одном из домовладений Белгородского района получила повреждения кровля, посечён один автомобиль, добавил Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в 23:40 4 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом десять ракет РСЗО «Ольха», выпущенных с украинской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 января жителей Белгородской области предупредили об авиационной опасности со стороны киевских боевиков. Власти призвали население к соблюдению осторожности, не подходить к окнам и спрятаться по необходимости в укрытия.

Правительство Белгородской области приняло решение продлить в ряде районов школьные каникулы до 19 января, детские сады в этот период будут работать в режиме дежурных групп. Руководителям техникумов и вузов рекомендовано провести сессии в дистанционном формате.