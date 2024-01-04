Белгород, 4 января, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 4 января предупредил жителей об авиационной опасности со стороны киевских боевиков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гладков призвал соблюдать осторожность, не подходить к окнам и спрятаться по необходимости в укрытия.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.

Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны Украины.

Власти Белгородской области приняли решение эвакуировать 600 жителей рядом с обнаруженным неразорвавшимся снарядом.