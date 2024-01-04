Белгород, 4 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В ряде районов Белгородской области школьные каникулы продлены до 19 января, детские сады в этот период будут работать в режиме дежурных групп, а сессии в техникумах и вузах пройдут в дистанционном формате, сообщил 4 января глава региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Власти региона провели заседание оперативного штаба области ранее, чем предполагалось, чтобы у жителей была возможность планировать своё время, объяснил губернатор в Telegram-канале.

«Докладываю, какие решения приняты: продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населённых пункта в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка», — рассказал Гладков.

Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, места в первую очередь будут предоставлять детям тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла, отметил губернатор. Руководителям техникумов и вузов рекомендовано провести сессии в дистанционном формате и при необходимости продлить каникулы, руководителям учреждений дополнительного образования — сохранить только дистанционную форму обучения, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что работа крупных торговых центров города будет приостановлена 3 и 4 января. Позднее ограничение продлили ещё на один день. Мэр отметил, что жителям и гостям города лучше по возможности оставаться дома, и поблагодарил бизнесменов за проявленное понимание.

Гладков 3 января заявил, что власти приняли решение эвакуировать 600 жителей домов на Красноармейской улице в связи с обнаружением неразорвавшегося снаряда. Он призвал горожан быть бдительными из-за возможного падения неразорвавшихся частей боеприпасов, а также сообщил, что все домовладения, откуда были эвакуированы люди, будут охраняться полицией, муниципальной стражей и силами самообороны. Снаряды были вывезены из города 4 января.

ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин 1 января назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны в период с 31 декабря по 3 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. При этом ВСУ продолжали обстреливать и атаковать дронами Белгород и населённые пункты Белгородской области.