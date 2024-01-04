Нью-Йорк, США, 4 января, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН осуждает теракт в иранском Кермане и призывает привлечь его организаторов, спонсоров и исполнителей к ответу. Об этом говорится в заявлении Совбеза.

Irna / Keystone Press Agency /Global Look Press

«Члены Совета безопасности самым решительным образом осудили террористический акт в городе Кермане 3 января 2024 года», — сказано в заявлении.

Отмечается, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьёзных угроз безопасности и миру.

Члены Совбеза призвали все государства сотрудничать с правительством Ирана, чтобы привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого теракта.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани произошло два взрыва. Погибли 103 человека, число пострадавших превысило 200 человек.

Власти назвали случившееся терактом. Ответственность взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правительство Ирана объявило 4 января днём всеобщего траура.

Свои соболезнования руководству Ирана выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что убийство посещавших кладбище людей потрясает своей жестокостью и цинизмом.