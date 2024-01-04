* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Лондон, 4 января, 2024, 19:33 — ИА Регнум. «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло ответственность за два теракта в иранском городе Кермане, в которых погибли 103 человека. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление организации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Исламское государство» взяло на себя ответственность в четверг за два взрыва, в результате которых погибло около 100 человек и множество было ранено на церемонии в Иране, посвящённой памяти командира Касема Сулеймани, убитого американским беспилотником в 2020 году», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, прогремел взрыв. На место были направлены машины скорой помощи. СМИ также сообщили и о втором взрыве.

Число пострадавших в результате теракта у кладбища в Иране, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, возросло до 211 человек. Ранее сообщалось о 103 погибших и 142 раненых.

По данным СМИ, среди погибших оказались сотрудники Красного Полумесяца.

Правительство Ирана после теракта объявило 4 января днём всеобщего траура.

В свою очередь президент России Владимир Путин 3 января выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями теракта в Кермане. Послание президента было направлено верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны Ибрагиму Раиси.