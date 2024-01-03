Иран, 3 января, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Число жертв теракта у кладбища в Иране, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, возросло до 103, ещё 141 человек получил ранения. Об этом 3 января сообщило агентство Tasnim.

Кадр из видео

«Число погибших увеличилось до 103 человек. Число пострадавших — 141 человек, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 73 погибших.

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Как сообщало ИА Регнум, в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели Сулеймани произошло два взрыва.

Власти назвали случившееся терактом. Взрывы были осуществлены дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Трамп позднее отметил, что власти США считают допустимой ликвидацию противников страны и что ЦРУ в прошлом организовало множество подобных убийств. Иран ответил на убийство Сулеймани ударом по американским военным базам в Ираке.