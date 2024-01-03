Тегеран, 3 января, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Правительство Ирана объявило 4 января днём всеобщего траура после теракта, в результате которого погибли 103 человека. Об этом 3 января сообщил официальный сайт президента страны.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«После мученической гибели и ранения десятков соотечественников в результате преступного террористического акта в Кермане правительство объявило завтрашний день днём траура по всей стране», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани произошло два взрыва. Погибли 103 человека, число пострадавших превысило 200 человек.

Власти назвали случившееся терактом. Взрывы были осуществлены дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Трамп позднее отметил, что власти США считают допустимой ликвидацию противников страны и что ЦРУ в прошлом организовало множество подобных убийств. Иран ответил на убийство Сулеймани ударом по американским военным базам в Ираке.