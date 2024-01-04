Москва, 4 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны. Об этом 4 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в районе населённого пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны, а также поражена живая сила и военная техника в 117 районах», — отметил он.

Конашенков добавил, что в течение суток средствами противовоздушной обороны были перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США. Помимо этого, были сбиты 37 украинских беспилотников около населённых пунктов Кременная ЛНР, Берестовое, Спорное, Марьинка, Еленовка ДНР, Мирное, Романовское Запорожской области, Песчановка, Збурьевка и Новая Каховка Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы за сутки несколько раз пресекли ротацию ВСУ на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев уточнил, что артиллерийским огнём в течение суток были сорваны девять попыток противника провести смену состава боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов, отметил он.

Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о том, что потери военной техники украинской армией серьёзно подорвали дальнейшую материальную поддержку и репутацию западного военно-промышленного комплекса. Авторы включили огромные потери западной бронетехники на Украине в «топ-10 военных событий 2023 года». Издание отметило, что западная бронетехника десятилетиями считалась ведущей в мире по своим характеристикам, но с разгромом её российскими военными в ходе спецоперации репутация западного военно-промышленного комплекса союзников Украины сильно пострадала.