Вашингтон, 4 января, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Потери военной техники украинской армией серьёзно подорвали дальнейшую материальную поддержку и репутацию западного военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом написал американский журнал Militatary Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Авторы включили огромные потери западной бронетехники на Украине в «топ-10 военных событий 2023 года».

Издание отметило, что западная бронетехника десятилетиями считалась ведущей в мире по своим характеристикам, но с разгромом её российскими военными в ходе спецоперации репутация западного военно-промышленного комплекса союзников Украины сильно пострадала.

«Видеозаписи подтвердили, что часть наиболее заметной техники, развернутой ведущими украинскими подразделениями, такая как немецкие танки Leopard 2A6 и американские боевые машины Bradley, была уничтожена российскими войсками, и в последующие месяцы продолжало появляться больше видеозаписей», — признали журналисты.

По мнению журнала, передача активов Украине привела к тому, что западные военные арсеналы, особенно в Европе, истощились до крайнего уровня.

Наземная противовоздушная оборона от США Киеву становится всё более критически истощенной. Острая нехватка боеприпасов в самой Украине также серьёзно подорвала боевые возможности подразделений по всей линии фронта, что усугубилось массовым расширением собственных арсеналов России с начала военных действий, заключили авторы материала, добавив, что ВСУ лишились почти 80% украинских призывников.

Как сообщало ИА Регнум, военные возможности России преобладают над украинскими, в том числе по численности военнослужащих, заявил 3 января на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В декабре 2023 года бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил о превосходстве российской армии над ВСУ по всем позициям. Он отметил, что РФ обладает тысячами танков, у украинских войск их около ста, и те предоставлены Западом. Также Россия имеет сотни боевых самолётов, а на Украине мечтают получить хотя бы 50. У ВСУ нет возможности справляться с российскими дронами из-за отсутствия необходимых средств радиоэлектронной борьбы, посетовал экс-депутат.

Украинские военные не могут противостоять российской армии из-за превосходства её вооружения, признал полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.