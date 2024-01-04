Москва, 4 января, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Российские артиллеристы за сутки несколько раз пресекли ротацию ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев уточнил, что артиллерийским огнём в течение суток были сорваны девять попыток противника провести смену состава боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного.

ВСУ потеряли до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.

Бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия РФ поразили пункты временной дислокации противника, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ возле Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы.

По словам Гордеева, российские военные уничтожили три пункта временной дислокации противника.

Как сообщало ИА Регнум, Россия резко нарастила свои наступательные возможности. Из-за этого у Киева в 2024 году могут возникнуть серьёзные проблемы на фронте, справиться с которыми будет очень сложно даже при поддержке западных союзников, заявил колумнист британского новостного сайта UnHerd Арис Руссинос. Обещания Запада не оправдали ожиданий Киева, не сумев резко увеличить производство боеприпасов. Щедрые поставки вооружений для ВСУ впредь никогда не повторятся, добавил он.

Потери военной техники украинской армией серьёзно подорвали дальнейшую материальную поддержку и репутацию западного военно-промышленного комплекса. Кроме того, передача активов Украине привела к тому, что западные военные арсеналы, особенно в Европе, истощились до крайнего уровня, написал американский журнал Military Watch Magazine.