Лос-Анджелес, США, 4 января, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, идущих из Азии в Европу, подскочила более чем вдвое из-за атак йеменских хуситов на суда в районе Красного моря. Об этом сообщает 4 января Reuters со ссылкой на данные международной платформы бронирования грузов Freightos.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Доставка одного сорокафутового контейнера из Азии в Северную Европу теперь обходится в $4000, а стоимость доставки в страны Средиземноморья взлетала до $5175.

По словам глава аналитиков Freightos Джуды Левина, некоторые перевозчики уже просят до $6000 за доставку одного контейнера из Азии в страны Средиземноморья со второй половины января. Цены могут стать ещё выше из-за практики надбавок за контейнер в размере $500–2700.

Тарифы на перевозки по морю увеличиваются на фоне ситуации с хуситами — участниками йеменской военизированной группировки «Ансар Аллах». Они нападают на суда, выражая тем самым поддержку радикальной палестинской группировке ХАМАС в конфликте с Израилем. Перевозчики откладывают возобновление транзита через Красное море и Суэцкий канал.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря в Красном море из районов, подконтрольных хуситам, были выпущены ракеты по контейнеровозу датской компании Maersk, который шёл под флагом Сингапура. Перевозчик приостановил на неопределённый срок передвижение судов в этом районе.

В начале января несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны Йемена. Хуситы также атаковали судно Tage французского перевозчика CMA CGM, которое направлялось в Палестину.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что тревожные события в Красном море являются проекцией насилия в Газе.