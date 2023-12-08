Москва, 8 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Существует как минимум три фактора, которые способствуют снижению объёма помощи западных стран Украине. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с ИА Регнум поделился мнением, что заставило западных партнёров Киева значительно сократить финансовую поддержку за последние месяцы.

Сергей Корсун ИА Регнум

По данным Кильского института мировой экономики (IfW), объём помощи Украине с августа по октябрь 2023 года уменьшился почти на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, стоимость новых пакетов составила 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и является самым низким показателем с января прошлого года. Кроме того, из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, лишь 20 стран согласовали пакеты помощи за последние три месяца, что также является довольно низким показателем.

По мнению политолога Мезюха, можно назвать как минимум три основные причины, которые заставили западные страны пересмотреть расходы на помощь украинскому государству.

«Во-первых, и Евросоюз, и США, и Великобритания уже и так много потратили на украинское противостояние. К этому моменту они уже хотели снимать сливки с украинского пирога, а вместо этого им предлагается и дальше финансировать эту коррупционную бездонную бочку, во главе которой стоит самый коррумпированный человек Европы. Во-вторых, финансирование Украины вылилось во внутриполитический дисбаланс внутри западных государств. Наиболее ярко это проявляется в Соединённых Штатах и в ФРГ», — отметил Мезюхо.

Так, немецкие политики и аналитики давно обратили внимание на то, что Германия близится к серьёзному экономическому кризису. Отказ от сотрудничества с Россией по вопросам энергетики и безусловная масштабная поддержка Украины ударили по немецкой экономике, что вызвало скачки цен в стране, повышение налогов и вместе с тем уровня безработицы.

«В-третьих, Запад уже сегодня понимает, что он проиграл противостояние с Россией, так как украинское контрнаступление провалилось. Поэтому уже сегодня Запад переходит к плану Б, который заключается в том, чтобы затащить Россию в изначально невыгодные переговоры на условиях американцев», — добавил политолог.

По его мнению, Вашингтон рассчитывает обмануть Москву в ходе дипломатического противостояния, когда Запад попытается сохранить украинскую государственность хотя бы в каких-то границах для того, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому военному витку конфликта.

«Неслучайны вбросы месседжей со стороны Запада, намекающие на переговоры между Москвой и Киевом. И для того, чтобы у Киева было время продержаться до потенциальных переговоров, его будут подкармливать, но уже малыми финансовыми дозами. Времена, когда украинские чиновники купались в финансировании на военное противостояние, канули в Лету. Им будут давать ровно столько, сколько отсчитают в Вашингтоне, чтобы Киев еле-еле сводил концы с концами», — поделился Мезюхо.

В этом случае, когда Соединённые Штаты пока не могут определиться с новым пакетом помощи Украине и Конгресс рискует не успеть согласовать поддержку до конца этого года, Киев может обратить внимание на европейские страны, считает политолог. Однако и с этой стороны украинское руководство не ждёт успех. По мнению Мезюхо, помимо того, что страны по объективным причинам снизили уровень помощи ВСУ и киевскому режиму, и отношения между Украиной и Евросоюзом изменились не в лучшую сторону.

«Вероятно, что времена поставок тяжёлого оружия ЕС на Украину уходят в прошлое. К тому же скоро обострится проблема украинских беженцев внутри Старого Света. Большинство из них, судя по всему, не хотят работать и живут на пособия. И они уже стали лишними голодными ртами для среднестатистического европейца. И проблема кормления украинцев только нарастает», — добавил политолог.

Он усомнился, что Евросоюз захочет самостоятельно компенсировать Украине те деньги, которые недодали Штаты. Кроме того, он выразил сомнение, что американский президент Джо Байден сможет, если попытается, убедить «Большую семёрку», чтобы та взяла на себя всё бремя расходов по Украине, пока американская администрация «воюет» с палатой представителей и Конгрессом.

6 декабря законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, поскольку за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51 при необходимых 60 голосах для принятия решения. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь ВСУ.

Ранее Reuters проинформировало о том, что Украина запросила у США системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. В статье говорится, что официальные лица минобороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей ведомства.

Американский президент Джо Байден в ходе своего обращения 6 декабря заявил, что союзники Украины вряд ли продолжат оказывать ей поддержку без нового финансирования США. По его словам, за дальнейшими действиями США наблюдает весь мир.