Вашингтон, 6 декабря, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Белый дом отверг требования республиканцев по ужесточению контроля над южной границей США, которые были выдвинуты как условия для продолжения помощи Украине. Об этом 6 декабря заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Михаил Тургиев/РИА Новости

«Мы знаем, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, но нас обманул ряд республиканцев, которые хотят удерживать поддержку Украины в заложниках», — сказал Кирби.

По его словам, они требуют введения довольно радикальных пограничных мер на южной границе США.

Он добавил, что помощь Киеву должна была быть одобрена 5 декабря, но этого не произошло из-за позиции республиканцев.

Кирби процитировал слова представителя главы киевского режима, заявившего, что без американской поддержки есть большой риск того, что Украина может проиграть.

Как сообщало ИА Регнум, в сенате США 4 декабря представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться о выделении помощи на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, так как не пришли к консенсусу при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом в США.

Кроме того, представители Республиканской партии сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении военной помощи, не получив ответа от демократов на свои предложения.

По данным Bloomberg, голосование в Сенате о выделении Украине очередного пакета военной помощи произойдёт не раньше 11 декабря. При этом 15-го числа сенаторы уйдут на рождественские каникулы. Пока американские законодатели пытаются прийти к компромиссу в вопросе охраны южной границы США.