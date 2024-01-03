Москва, 4 января, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало видео приезда 248 российских военных, которые вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Долгожданное событие произошло 3 января, автобусы с бойцами пересекли пункт пропуска в Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В военном ведомстве пояснили, что возвращение пленных стало возможным «в результате сложного переговорного процесса», а также посредническому участию Объединённых Арабских Эмиратов (Абу-Даби).

«Всем вернувшимся из плена оказывается необходимая психологическая и медпомощь. Бойцов доставят для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждениях Министерства обороны», — заверили в Минобороны.

В июне 2023 года в ходе встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном российский президент Владимир Путин поблагодарил его за помощь в возвращении российских пленных, а также в решении других вопросов гуманитарного характера.

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Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 3 января подтвердил проведение обмена военнопленными между Россией и Украиной.

По словам Зеленского, на Украину вернулись более 200 военнослужащих ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы.

В числе вернувшихся на Украину — бойцы, взятые ВС РФ в плен в ходе освобождения Россией Мариуполя в 2022 году.

Украинские военные массово уклоняются от выполнения боевых задач. Об этом свидетельствуют записи радиоперехватов раненых боевиков ВСУ.