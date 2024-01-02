Киев, 2 января, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Украинские военные массово уклоняются от выполнения боевых задач. Об этом свидетельствуют записи радиоперехватов раненых боевиков ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать», — передаёт слова одного из раненых «РИА Новости».

В радиоперехвате он рассказал, что отказы выполнять боевые задачи в подразделении не являются единичными случаями, это массовая акция сразу пяти подразделений ВСУ.

«Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ — да, в отказ пошла», — сказал один из военнослужащих, добавив, что отправившаяся на задание группа понесла тяжёлые потери, следующая после этого отказалась выезжать на задание.

Согласно другому радиоперехвату, всех легкораненых боевиков украинское командование быстро возвращает на позиции, из-за этого они могут недополучать необходимого лечения.

Как сообщало ИА Регнум, в Тернополе судья приговорил к трём годам тюрьмы переселенца из Запорожской области за отказ воевать в рядах ВСУ из-за того, что его отец остался в Запорожье — на территории России. Известно, что мужчина после переезда на Западную Украину получил повестку и даже прошёл медкомиссию. Однако в военкомат не явился. Если он возьмёт в руки оружие на стороне ВСУ, это будет угрожать жизни отца, сказал мужчина.

В конце декабря 2023 года командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко рассказал о повальном отказе украинцев воевать и их бегстве с поля боя. На привлечение отказника к ответственности за невыполнение приказа требуется от двух недель до месяца. И даже после таких долгих разбирательств военнослужащий может избежать наказания, используя пробелы в законе, признал украинский офицер.

Украинский пленный Богдан Куманский сообщил, что в киевской армии стало очень много дезертиров. По его словам, «отказников» много, потому что никто не хочет быть «мясом», а руководству Украины и ВСУ нет дела до проблем в окопах.