Донецк, 31 декабря, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Супруга солдата Вооружённых сил Украины (ВСУ) нецензурно обругала мужа, который для того, чтобы выжить, сдался в плен к российскими военным. Об этом сообщила военкор Интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова.

Сергей Корсун ИА Регнум

Пленному военному разрешили связаться с семьей, однако жена матом выразила недовольство тем, что мужчина выжил. Он рассказал, что его подразделение осталось без подкрепления и подверглось обстрелу своей же артиллерии. Однако супруга резко высказалась о его желании сдаться в плен и не поддержала бойца.

Соколова предположила, что женщина надеялась получить компенсацию в 15 млн гривен, обещанную украинскими властями за гибель на фронте члена семьи. При этом военкор напомнила, что Киеву это не выгодно и он старается не объявлять бойцов погибшими, предпочитая вносить их в список пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации.

«Их телами усеяна вся линия фронта», — написала Соколова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что стрельба по своим стала в ВСУ обычным делом. Он добавил, что мобилизованных граждан используют как прикрытие, отправляя под огонь, пока наёмники, члены националистических батальонов и «кадровые боевики» прячутся за их спинами.

По его словам, о мобилизованных в ряды ВСУ никто не заботится ни до, ни после боестолкновений: убитых не забирают, а раненых вывозят в последнюю очередь.

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря заявил, что количество украинских военнослужащих, сдающихся в плен российским войскам, в последнее время резко увеличилось. По данным Минобороны, только за неделю с 23 по 29 декабря в российский плен сдались 43 украинских военнослужащих, из них 22 — на купянском направлении.

С 9 по 15 декабря в плен сдались 82 украинских военнослужащих. В конце октября за неделю в плен добровольно сдались 54 военных из шести бригад ВСУ.