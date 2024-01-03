Москва, 3 января, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Возвращение 248 российских военнослужащих из плена ВСУ стало возможным благодаря гуманитарному посредничеству со стороны Объединённых Арабских Эмиратов, заявили 3 января в Министерстве обороны.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ KK404323

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 января в Минобороны заявили, что российские военнослужащие освобождены в результате сложного переговорного процесса. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

В июне 2023 года в ходе встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на площадке ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин поблагодарил его за помощь в вопросе возвращения российских пленных, а также в решении других вопросов гуманитарного характера.

В октябре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной. В феврале 2023 года в Минобороны заявили, что с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена после сложного переговорного процесса были возвращены 63 военнослужащих, и обмен некоторых из них стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.

Россия и Украина продолжают работу по вопросу обмена пленными, но этот процесс требует тишины, заявил в декабре 2023 года посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Он обратил внимание на сложности в вопросе обмена пленными, отметив, что происходящие изменения, как в политической плоскости, так и в зоне боевых действий, оказывают сильное влияние на настроения украинского режима.