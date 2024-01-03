Москва, 3 января, 2024, 18:56 — ИА Регнум. 3 января в результате сложного переговорного процесса в Россию с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 248 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

Кадр из видео

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих», — сказано в сообщении Министерства.

Всем освобождённым из плена оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, отметили также в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по взаимной договорённости с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся на российской территории. Москалькова рассказала, что лично побеседовала с каждым из пленных, отметив, что их содержат в условиях, соответствующих международным нормам.

16 ноября украинский военнопленный Владимир Пиявка отказался участвовать в процедуре обмена пленными с ВСУ, пожелав остаться на российской территории. Объясняя своё решение, он сказал, что хочет жить в России, а не в такой стране, как Украина.

Россия и Украина продолжают работу по вопросу обмена пленными, но этот процесс требует тишины, заявил 2 декабря посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Он обратил внимание на сложности в вопросе обмена пленными, отметив, что происходящие изменения, как в политической плоскости, так и в зоне боевых действий, оказывают сильное влияние на настроения украинского режима.