Москва, 30 ноября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по взаимной договоренности с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом посетила 119 украинских военнослужащих, которые находятся в плену на территории России. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале

Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Москалькова отметила, что украинские военнопленные содержат в РФ в условиях, которые соответствует международным нормам. Уполномоченный по правам человека также написала, что лично побеседовала с каждым из пленных.

Многие из них рассказали Москальковой, что им представили возможность совершить телефонный звонок родственникам и родным. Кроме того, по словам российского омбудсмена, некоторые украинские военнопленные передали письма и видеобращения для своих семей.

В свою очередь Лубинец тоже посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену у ВСУ. Москалькова уточнила, что, по его данным, российские военнопленные якобы содержатся Вооружёнными силами Украины в условиях, которые соответствуют международным нормам.

Украинская сторона также утверждает, что бойцам из России оказывается вся необходимая медицинская помощь. Москалькова добавила, что ей пообещали передать видеобращения российских пленных, которые записали послания для родственников.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября стало известно, что Россия и Украина произвели очередной обмен телами погибших военных. Российской стороне передали тела 80 человек, а украинской — 94 тела.

18 ноября газета The Times опубликовала статью, в которой говорилось, что ВСУ пытаются «перепрограммировать» попавших в плен российских военнослужащих. Их будят в шесть часов утра звуками украинского гимна через громкоговорители.

Кроме того, пленных ведут в столовую по аллее, которая увешана фотографиями одного из главарей ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко. Российских бойцов также заставляют стоять минуту молчания в память о погибших украинских военных.