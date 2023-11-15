Москва, 16 ноября, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий Владимир Пиявка, попавший в плен росийским войскам, отказался от участия в процедуре обмена пленными с ВСУ и пожелал остаться в России. Об этом он заявил журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

Пиявка служил в 10-й горно-штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины.

«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить», — сказал военнопленный, слова которого приводит «РИА Новости».

Он объяснил своё решение действиями украинского командования, которое бросило своих подчиненных «как мяса кусок». Пиявка заявил, что попал в войска в рамках мобилизации.

Военнопленный отметил, что его «поймали на работе» и отправили в армию. По словам Пиявки, при первой же атаке его отряда, состоящего из мобилизованных, украинские командиры «кинули» своих и «поубегали».

Он также рассказал, что ВСУ в ходе мобилизации забирают даже лиц в возрасте 18 лет, которые только окончили школу. Кроме того, украинские военные принимают в свои ряды людей с психическими отклонениями.

Помимо этого, Пиявка утверждает, что командование ВСУ отказалось от предложения обменять его и ещё двоих украинских пленных на тела погибших российских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что почти каждый день украинские военные на разных направлениях спецоперации решаются добровольно сдаться в плен. Он подчеркнул, что больше всего таких случаев фиксируется на артёмовском направлении (ДНР).

Замкомандующего корпусом уточнил, что военнослужащие ВСУ поступают так всё чаще из-за ситуации на фронте. По его словам, это связано с тем, что украинская армия сталкивается с очень большими потерями.

11 ноября Минобороны РФ опубликовало видеозапись с рассказом командира 3-й мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России Золто Арсалановым. На кадрах боец сообщил, что попавшие в плен к российским солдатам, имеющие хорошее обмундирование и отлично подготовленные украинские военные пытаются выдать себя за простых мобилизованных.