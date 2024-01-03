Москва, 3 января, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России на херсонском направлении нанесли поражение украинским военным на правом берегу Днепра в районах населённых пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка, сообщил 3 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населённых пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области», — сказал он.

По данным Минобороны, уничтожено более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также гаубица Д-20.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря официальный представитель российского военного ведомства информировал, что Вооружённые силы Украины за неделю потеряли на херсонском направлении 390 военных. Российские подразделения сорвали попытки украинских диверсионных групп прорваться на острова и левый берег Днепра.

Президент России Владимир Путин 14 декабря назвал стремление ВСУ прорваться на левый берег Днепра последней их попыткой провести контрнаступление. Он сообщил, что украинские бойцы оказались в огневом мешке, заняв небольшой участок на левом берегу, с которого отвели российские подразделения, чтобы не подвергать излишнему риску. Президент выразил недоумение тем, что командование ВСУ отправляет туда «людей на истребление».

Обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс 27 декабря назвал потери украинских войск на левом берегу Днепра катастрофическими. По его данным, ВСУ при форсировании реки потеряли порядка 50 лодок и других плавсредств.