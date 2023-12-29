Москва, 29 декабря, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшую неделю потеряли 390 военных на херсонском направлении, сообщил 29 декабря на брифинге официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские подразделения сорвали попытки украинских диверсионных групп прорваться на острова и левый берег Днепра. Кроме того, авиация и артиллерия Вооружённых сил России наносили удары по позициям ВСУ возле населённых пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка в Херсонской области.

«В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии», — сообщил Конашенков о недельных потерях противника.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря назвал стремление ВСУ порваться на левый берег Днепра последней их попыткой провести контрнаступление. Он сообщил, что украинские бойцы оказались в огневом мешке, заняв небольшой участок на левом берегу, с которого отвели российские подразделения, чтобы не подвергать излишнему риску. Президент выразил недоумение тем, что командование ВСУ отправляет туда «людей на истребление».

Обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс 27 декабря назвал катастрофическими потери украинских войск на левом берегу Днепра. По его данным, ВСУ при форсировании реки потеряли порядка 50 лодок и других плавсредств.