Москва, 14 декабря, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объяснил во время прямой линии 14 декабря, в чём особенности ведения боевых действий на Днепре в зоне СВО. По его словам, принятое ранее командованием решение отойти было связано с сохранением жизней российских военных.

Как отметил Путин, украинским военным в целом совершенно нечем похвастаться не только в области Днепра, но и на остальных территориях. Попытку прорыва не левобережье он назвал последней попыткой украинских войск.

«Противник анонсировал контрнаступление большое. Нигде ничего не получилось. Чтобы сохранить наших ребят, не подвергать их излишнему риску, было принято решение военным командованием отойти в лесопосадки», — пояснил российский лидер.

Однако в тот же самый момент, по словам Путина, украинские военные фактически оказались там в огневом мешке. Глава государства выразил недоумение, зачем украинское командование отправляет на Днепр «людей на истребление», в том числе элитные подразделения.

«Это трагедия для ВСУ, дорога в один конец. У наших военнослужащих потери там санитарные: два-три человека, три дня назад было шесть человек раненых. У противника — десятки погибших», — отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в Минобороны России сообщили, что в течение минувшей недели российские подразделения сорвали попытки ВСУ переправить диверсантов на левый берег Днепра и острова. В ходе боестолкновений ВС России уничтожили до 350 украинских военных и 21 лодку. Перед этим, 2 декабря, оборонное ведомство заявило, что в течение ночи ВСУ предпринимали попытки высадки на островах, и российские военные взяли в плен 14 бойцов противника на херсонском направлении.